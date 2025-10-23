Фото: ілюстративне

Інформація про закупівлю стала відомою з документів, що опинилися в розпорядженні видання "Мілітарний", передає RegioNews.

Ракети призначені для розміщення на російських фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях та підводних човнах. Час від часу їх запускає Чорноморський флот РФ з району Новоросійська. Виконання контракту на 56 ракет з "спеціальною бойовою частиною" покладено на конструкторське бюро "Новатор" і заплановано на період 2024-2026 років.

Ракети "Калібр" розміщують на кораблях і підводних човнах

Крилаті ракети мають інерціально-супутникову систему наведення та здатні літати на малих висотах, що ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони. Конструкція дозволяє використовувати ракети як із ядерними, так і зі звичайними бойовими частинами, хоча на практиці частіше застосовують конвенційні заряди.

Сімейство "Калібр" має кілька модифікацій для підводних і надводних носіїв, відрізняється дальністю польоту та типом бойової частини. Дальність ракети для армії РФ оцінюється у 1 500-2 500 км, а модифіковані експортні варіанти здатні літати до 300 км.

Наявність таких систем підвищує ударний потенціал флоту та створює додаткові виклики для систем раннього виявлення та протиповітряної оборони потенційного противника.

