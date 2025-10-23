21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 20:22

Росія масово закуповує ядерні "Калібри": терміни виконання – до 2026 року

23 жовтня 2025, 20:22
Фото: ілюстративне
Міноборони Росії замовило велику партію крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр", які можуть оснащуватися ядерними боєголовками

Інформація про закупівлю стала відомою з документів, що опинилися в розпорядженні видання "Мілітарний", передає RegioNews.

Ракети призначені для розміщення на російських фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях та підводних човнах. Час від часу їх запускає Чорноморський флот РФ з району Новоросійська. Виконання контракту на 56 ракет з "спеціальною бойовою частиною" покладено на конструкторське бюро "Новатор" і заплановано на період 2024-2026 років.

Ракети "Калібр" розміщують на кораблях і підводних човнах

Крилаті ракети мають інерціально-супутникову систему наведення та здатні літати на малих висотах, що ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони. Конструкція дозволяє використовувати ракети як із ядерними, так і зі звичайними бойовими частинами, хоча на практиці частіше застосовують конвенційні заряди.

Сімейство "Калібр" має кілька модифікацій для підводних і надводних носіїв, відрізняється дальністю польоту та типом бойової частини. Дальність ракети для армії РФ оцінюється у 1 500-2 500 км, а модифіковані експортні варіанти здатні літати до 300 км.

Наявність таких систем підвищує ударний потенціал флоту та створює додаткові виклики для систем раннього виявлення та протиповітряної оборони потенційного противника.

Нагадаємо, раніше Росія під керівництвом Путіна провела масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Тренування залучили наземні, морські та авіаційні компоненти, що становлять так звану "ядерну тріаду", викликаючи занепокоєння у міжнародних спостерігачів.

