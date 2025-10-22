13:40  22 жовтня
22 жовтня 2025, 16:37

Путін провів тренування ядерних сил, залучивши "тріаду"

22 жовтня 2025, 16:37
Росія під керівництвом Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням так званої "ядерної тріади" — наземного, морського та авіаційного компонентів

Про це повідомила пресслужба Кремля, передає RegioNews.

За даними російського Генштабу, у навчаннях брали участь:
рухомий ґрунтовий комплекс "Ярс" на космодромі Плесецьк,
підводний човен "Брянськ" у Баренцевому морі,
стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Під час тренування здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", ракети "Синева" з підводного човна та крилатих ракет повітряного базування. Усі завдання, за заявою Кремля, виконано успішно.

"Сьогодні у нас планове, хочу це підкреслити, планове тренування з управління ядерними силами", — заявив Путін під час онлайн-наради з військовим керівництвом.

Раніше аналітикиня військової розвідки США Ребека Коффлер застерегла, що ризик глобальної ядерної ескалації зростає через дії Путіна, який "тримає палець на ядерній кнопці". За її словами, маневри на кшталт навчань "Захід-2025", де відпрацьовували сценарій тактичного ядерного удару, свідчать: Москва дедалі частіше розглядає ядерну зброю як реальний бойовий інструмент.

Нагадаємо, у столиці завершено будівництво першого протирадіаційного укриття для дітей.

ядерна зброя Путін
