Фото: Х/President Donald J. Trump

Під час візиту до Ізраїлю Дональд Трамп заявив про нібито завершення восьми конфліктів у різних частинах світу, хоча експерти застерігають про тимчасовий характер цих домовленостей

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що його адміністрація "завершила" вісім військових конфліктів у різних регіонах світу. Зокрема, він відзначив угоду про обмін заручниками між Ізраїлем і ХАМАС, яка стала першим кроком до припинення вогню в секторі Газа. За словами Трампа, ці події означають початок миру на святій землі, хоча експерти застерігають, що повне припинення бойових дій ще не відбулося.

Водночас аналітики зазначають, що оцінка Трампа щодо завершених воєн є спрощеною. Фактичне припинення конфліктів у багатьох країнах потребує подальших переговорів та врегулювання ключових питань. Наприклад, домовленості між Ізраїлем і ХАМАС передбачають часткове виведення ізраїльських сил з основних міст Гази, обмін ув’язненими та збільшення гуманітарної допомоги, проте остаточний мирний процес ще не завершений.

Подібні заяви Трампа стосуються й інших регіонів. За його словами, адміністрація США сприяла припиненню конфліктів між Індією та Пакистаном, а також між Камбоджею та Таїландом. У низці випадків, як-от в Ефіопії та Єгипті або у відносинах Руанди і Демократичної Республіки Конго, мирні домовленості потребують додаткової роботи і мають тимчасовий характер.

Експерти відзначають, що роль США у цих процесах варіюється. У деяких випадках адміністрація Трампа дійсно сприяла зменшенню напруженості, однак далеко не всі заявлені "завершені війни" відповідають дійсності. Фахівці підкреслюють, що конфлікти часто не припиняються повністю, а лише отримують тимчасову паузу, і продовження переговорів залишається ключовим для стабілізації регіонів.

