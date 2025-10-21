19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 19:54

На залізниці Псков – Санкт-Петербург стався вибух, постраждав вантажний потяг

21 жовтня 2025, 19:54
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 21 жовтня на важливій залізничній ділянці Псков – Санкт-Петербург стався вибух, що призвів до тимчасового блокування руху та загоряння вантажного потягу

Про це джерела Головного управління розвідки повідомили виданню hromadske, передає RegioNews.

У ніч проти 21 жовтня на залізниці Псков – Санкт-Петербург, яка використовується для перевезень військових вантажів російської армії, стався підрив.

За даними української розвідки, вибух спричинив часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. На місце події оперативно прибули спеціальні служби росії, які працюють над ліквідацією наслідків.

Джерела ГУР додали, що через підрив рух залізничними коліями тимчасово зупинено. Це негативно вплине на логістику та постачання російської армії, ускладнивши транспортування військових вантажів у регіоні.

Варто нагадати, що подібна атака вже відбувалася у вересні: на перегоні Строганово – Мшинська з рейок зійшов локомотив, а 15 паливних цистерн з пальним були знищені. Ці інциденти свідчать про регулярні проблеми в логістичних ланцюгах російської армії на цьому напрямку.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила Тетяну Бережну на посаді віцепрем’єра з гуманітарної політики та міністра культури. 36-річна політикиня вже встигла попрацювати в сфері економіки, стажуватися в Канаді та очолити культурний сектор у статусі в.о. міністра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розвідка вибух залізниця ГУР російська армія логістичний хаб
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів та шістьма ракетами
21 жовтня 2025, 10:35
Харків після авіаудару: зросла кількість постраждалих
21 жовтня 2025, 09:58
На Дніпропетровщині російські дрони пошкодили будинки та автомобілі
21 жовтня 2025, 08:43
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Чернігівщині дрони атакували місто: 4 загиблих, 10 поранених, серед них – 10-річна дитина
21 жовтня 2025, 21:28
Одеситка знайшла мертву мишу в упаковці кефіру після двох днів споживання
21 жовтня 2025, 21:21
На Запоріжжі 13-річний хлопець отримав поранення після вибуху патрона
21 жовтня 2025, 21:12
В Україні різко зросла виручка виробників ювелірних виробів
21 жовтня 2025, 21:09
На Харківщині у ДТП загинула 35-річна жінка, постраждали троє, серед них 7-річна дитина
21 жовтня 2025, 20:59
На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП
21 жовтня 2025, 20:55
Харків б’є рекорди штрафів ТЦК: понад 3,3 тис. проваджень
21 жовтня 2025, 20:47
"Я зупинив 8 військових конфліктів – і 9-та наближається", – Дональд Трамп
21 жовтня 2025, 20:29
В Україні зріс середній розмір виплат постраждалим у ДТП
21 жовтня 2025, 20:24
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
21 жовтня 2025, 19:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »