У ніч проти 21 жовтня на важливій залізничній ділянці Псков – Санкт-Петербург стався вибух, що призвів до тимчасового блокування руху та загоряння вантажного потягу

Про це джерела Головного управління розвідки повідомили виданню hromadske, передає RegioNews.

У ніч проти 21 жовтня на залізниці Псков – Санкт-Петербург, яка використовується для перевезень військових вантажів російської армії, стався підрив.

За даними української розвідки, вибух спричинив часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. На місце події оперативно прибули спеціальні служби росії, які працюють над ліквідацією наслідків.

Джерела ГУР додали, що через підрив рух залізничними коліями тимчасово зупинено. Це негативно вплине на логістику та постачання російської армії, ускладнивши транспортування військових вантажів у регіоні.

Варто нагадати, що подібна атака вже відбувалася у вересні: на перегоні Строганово – Мшинська з рейок зійшов локомотив, а 15 паливних цистерн з пальним були знищені. Ці інциденти свідчать про регулярні проблеми в логістичних ланцюгах російської армії на цьому напрямку.

