Фото: ССО України

У ніч на 19 жовтня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору в Росії "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод в Оренбурзькій області

Про це повідомляє ССО України, передає RegioNews.

Відстань до об'єкта складає близько 1500 кілометрів від українського кордону. На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів Росії. Він здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату на рік. Попередньо повідомляється, що пошкоджено одну з установок для переробки та очищення газу.

Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії для зупинки ворожих ресурсів та зниження можливостей армії РФ. За повідомленнями, комплексні удари спрямовані на стратегічні об’єкти, що мають значення для енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, Сили спеціальних операцій уразили важливі об'єкти протиповітряної оборони ворога на території РФ. За даними джерел, ціллю стали радіолокаційні системи у Воронезькій області та селі Гармашівка, що можуть змінити можливості ворога у контролі повітряного простору.