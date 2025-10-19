15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 19:02

Сили спецоперацій уразили Оренбурзький ГПЗ: масштабна пожежа та вибухи

19 жовтня 2025, 19:02
Фото: ССО України
У ніч на 19 жовтня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій разом із рухом опору в Росії "Черная искра" атакували Оренбурзький газопереробний завод в Оренбурзькій області

Про це повідомляє ССО України, передає RegioNews.

Відстань до об'єкта складає близько 1500 кілометрів від українського кордону. На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів Росії. Він здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату на рік. Попередньо повідомляється, що пошкоджено одну з установок для переробки та очищення газу.

Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії для зупинки ворожих ресурсів та зниження можливостей армії РФ. За повідомленнями, комплексні удари спрямовані на стратегічні об’єкти, що мають значення для енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, Сили спеціальних операцій уразили важливі об'єкти протиповітряної оборони ворога на території РФ. За даними джерел, ціллю стали радіолокаційні системи у Воронезькій області та селі Гармашівка, що можуть змінити можливості ворога у контролі повітряного простору.

16 жовтня 2025
15 жовтня 2025
09 жовтня 2025
03 жовтня 2025
07 серпня 2025
