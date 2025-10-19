Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии
В Деснянском районе Киева во время пожара в многоэтажном жилом доме удалось спасти семерых человек, среди которых трое детей
Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел на шестом этаже девятиэтажного дома на Лесном проспекте.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили мужчину в тяжелом состоянии. Его передали медикам для оказания неотложной помощи. Еще десять жителей верхних этажей эвакуировали на безопасное расстояние.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. На месте работали несколько единиц техники и бригады ГСЧС.
Правоохранители сейчас выясняют причины возгорания. Предварительно не сообщается, могло ли возгорание произойти из-за электроприборов, бытовых условий или других факторов. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, в Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина. По предварительным данным, огонь охватил жилой дом, повредив мебель и личные вещи, а причина возгорания пока устанавливается.