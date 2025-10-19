Девятиэтажка в Киеве охвачена огнем: эвакуированы 10 человек, мужчина в тяжелом состоянии

Фото: ГСЧС Киева

В Деснянском районе Киева во время пожара в многоэтажном жилом доме удалось спасти семерых человек, среди которых трое детей

Об этом сообщает ГСЧС Киева

Инцидент произошел на шестом этаже девятиэтажного дома на Лесном проспекте.

Мужчину в тяжелом состоянии передали медикам

Спасатели на месте пожара

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили мужчину в тяжелом состоянии. Его передали медикам для оказания неотложной помощи. Еще десять жителей верхних этажей эвакуировали на безопасное расстояние.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. На месте работали несколько единиц техники и бригады ГСЧС.

Людей эвакуировали с верхних этажей

На месте работали ГСЧС

Правоохранители сейчас выясняют причины возгорания. Предварительно не сообщается, могло ли возгорание произойти из-за электроприборов, бытовых условий или других факторов. Расследование продолжается.

