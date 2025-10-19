Фото: ілюстративне

В українців, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, з’явилася нова фінансова вимога для легального перебування

Про це йдеться на сайті служби громадянства та імміграції США USCIS, передає RegioNews.

З 16 жовтня 2025 року українські біженці, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, будуть зобов’язані сплатити новий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів. Рішення про стягнення платежу ухвалило Служба громадянства та імміграції США (USCIS) відповідно до закону H.R. 1, а розмір збору буде щорічно коригуватися з урахуванням інфляції.

Як уточнює USCIS, збір стосується осіб, які отримують умовно-дострокове звільнення для перебування в США або продовжують його термін (повторне умовно-дострокове звільнення). Сплата обов’язкова для тих, хто не має права на звільнення від платежу. Без внесення збору USCIS не схвалюватиме запит на умовно-дострокове звільнення. Відомство також наголосило, що платіж не потрібно здійснювати під час подання форми I-131, заяви на проїзні документи або документів про прибуття.

У повідомленні Федерального реєстру зазначено, що після схвалення запиту USCIS надішле інструкції щодо оплати та встановить терміни внесення збору. Всі українці, які планують залишатися в США за програмою, мають дотримуватися цих вимог, щоб уникнути проблем із легальним перебуванням.

В USCIS підкреслюють, що навіть під час тимчасового призупинення роботи уряду їхні зобов’язання щодо підтримки законної імміграції та обробки заяв залишаються пріоритетними.

