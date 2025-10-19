13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 13:35

Українські біженці в США змушені сплатити $1000 за продовження перебування

19 жовтня 2025, 13:35
Фото: ілюстративне
В українців, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, з’явилася нова фінансова вимога для легального перебування

Про це йдеться на сайті служби громадянства та імміграції США USCIS, передає RegioNews.

З 16 жовтня 2025 року українські біженці, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine, будуть зобов’язані сплатити новий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів. Рішення про стягнення платежу ухвалило Служба громадянства та імміграції США (USCIS) відповідно до закону H.R. 1, а розмір збору буде щорічно коригуватися з урахуванням інфляції.

Як уточнює USCIS, збір стосується осіб, які отримують умовно-дострокове звільнення для перебування в США або продовжують його термін (повторне умовно-дострокове звільнення). Сплата обов’язкова для тих, хто не має права на звільнення від платежу. Без внесення збору USCIS не схвалюватиме запит на умовно-дострокове звільнення. Відомство також наголосило, що платіж не потрібно здійснювати під час подання форми I-131, заяви на проїзні документи або документів про прибуття.

У повідомленні Федерального реєстру зазначено, що після схвалення запиту USCIS надішле інструкції щодо оплати та встановить терміни внесення збору. Всі українці, які планують залишатися в США за програмою, мають дотримуватися цих вимог, щоб уникнути проблем із легальним перебуванням.

В USCIS підкреслюють, що навіть під час тимчасового призупинення роботи уряду їхні зобов’язання щодо підтримки законної імміграції та обробки заяв залишаються пріоритетними.

Раніше повідомлялося, новий законопроєкт №14025 здатен суттєво змінити правила продажу вживаних речей в Україні. Експерти попереджають, що навіть приватні онлайн-продавці можуть опинитися під ударом нових податкових норм.

США українці правила біженці Uniting for Ukraine імміграційний збір
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
