19 октября 2025, 13:13

В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона

19 октября 2025, 13:13
Скриншот с видео
Во время утреннего ограбления Лувра из музея выкрали несколько ценных ювелирных украшений из коллекции Наполеона

Об этом сообщает Leparisien.fr, передает RegioNews.

Сегодня утром в Париже ограбили один из самых известных музеев мира – Лувр. Из-за инцидента учреждение полностью закрыто для посетителей. По информации с места событий, преступники проникли в музей во время ремонтных работ в здании по улице Рыволи, на берегу Сены.

Трое мужчин в масках воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в галерею "Аполлон", где хранятся ценные ювелирные украшения. Двое из них разбили окна и вошли внутрь, третий остался снаружи. Из коллекции Наполеона и других французских монархов были похищены девять драгоценностей, среди которых тиара, брошь и бусы. По данным источников в музее, самый большой бриллиант весом более 140 карат остался целым.

Свидетели событий описывают панику среди присутствующих: посетители пытались покинуть здание через закрытую дверь, пока полиция и жандармерия прибыли на место. Злоумышленники скрылись на мотоцикле TMax в направлении автомагистрали А6. Пострадавших среди людей нет, сообщила министр культуры Рашида Дати.

Галерея "Аполлон" известна своими историческими коллекциями и была открыта для публики после реконструкции в 2020 году. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сегодня во второй половине дня представит первые результаты расследования инцидента. В музее продолжаются оценки убытков и поиски похищенных драгоценностей.

