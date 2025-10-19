21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 08:59

В Аргентине во время теледебатов скончался 66-летний кандидат в депутаты

19 октября 2025, 08:59
Фото: кадр с видео
Во время телевизионных дебатов произошла трагедия – кандидат в депутаты внезапно потерял сознание в прямом эфире и впоследствии скончался в больнице

Об этом сообщает издание Página, передает RegioNews.

Инцидент произошел в студии при обсуждении предвыборных вопросов с участием нескольких претендентов на депутатские мандаты. По словам очевидцев, Дамиани выступал перед аудиторией, когда внезапно потерял сознание. К нему немедленно вызвали медиков, доставивших мужчину в больницу, однако врачи констатировали смерть. Согласно предварительным данным, причиной послужила сердечная недостаточность, вероятно вызванная инфарктом.

Местные власти и политические деятели выразили соболезнования родным и коллегам умершего. Губернатор провинции Мисьонес Уго Паслаккуа отметил, что Эрнан Дамиани был активным общественным деятелем и оставался преданным своим убеждениям до последних дней.

Смерть кандидата вызвала широкий резонанс в политических кругах страны.

Ранее сообщалось, в США на 92-м году жизни скончался украинско-американский писатель и переводчик Юрий Тарнавский – один из основателей Нью-Йоркской группы. Его творчество считается мостом между украинской и западной литературой.

