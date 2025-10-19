13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
20:52  18 жовтня
РФ скинула авіабомбу на місто в Харківській області
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2025, 13:13

У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона

19 жовтня 2025, 13:13
Читайте также на русском языке
Скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Під час ранкового пограбування Лувру з музею викрали кілька цінних ювелірних прикрас із колекції Наполеона

Про це повідомляє Leparisien.fr, передає RegioNews.

Сьогодні вранці в Парижі пограбували один з найвідоміших музеїв світу – Лувр. Через інцидент заклад повністю закритий для відвідувачів. За інформацією з місця подій, злочинці проникли до музею під час ремонтних робіт у будівлі на вулиці Риволі, на березі Сени.

Троє чоловіків у масках скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до галереї "Аполлон", де зберігаються цінні ювелірні прикраси. Двоє з них розбили вікна й увійшли всередину, третій залишився зовні. З колекції Наполеона та інших французьких монархів було викрадено дев’ять коштовностей, серед яких тіара, брошка та намисто. За даними джерел у музеї, найбільший діамант вагою понад 140 карат залишився цілим.

Свідки подій описують паніку серед присутніх: відвідувачі намагалися залишити будівлю через зачинені двері, поки поліція та жандармерія прибули на місце. Зловмисники втекли на мотоциклі TMax у напрямку автомагістралі А6. Постраждалих серед людей немає, повідомила міністр культури Рашида Дати.

Галерея "Аполлон" відома своїми історичними колекціями і була відкритою для публіки після реконструкції у 2020 році. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс сьогодні у другій половині дня представить перші результати розслідування інциденту. У музеї наразі тривають оцінки збитків та пошуки викрадених коштовностей.

Раніше повідомлялося, під час теледебатів в Аргентині 66-річний кандидат у депутати раптово знепритомнів і пізніше помер у лікарні. Трагедія сталася прямо під час його виступу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Париж Лувр Пограбування коштовне каміння музей галерея Аполон
РФ серйозно пошкодила будівлю краєзнавчого музею у Херсоні
17 жовтня 2025, 18:08
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Черкащині двоє пенсіонерів загинули в ДТП на перехресті
19 жовтня 2025, 14:40
Торгує чужими землями: Путін запропонував обмін частини Запорізької й Херсонської області на всю Донеччину
19 жовтня 2025, 14:22
Українські біженці в США змушені сплатити $1000 за продовження перебування
19 жовтня 2025, 13:35
Внаслідок ворожого удару у Шахтарському госпіталізовано 11 людей, пошкоджено 14 будинків та 30 авто
19 жовтня 2025, 12:55
На Чернігівщині під час пожежі вогонь забрав життя чоловіка: подробиці інциденту
19 жовтня 2025, 12:25
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
19 жовтня 2025, 12:07
Українці платитимуть більше за бензин: експерти прогнозують підвищення цін
19 жовтня 2025, 11:30
На Сумщині через масовану ворожу атаку поранено четверих цивільних, серед них 32-річна жінка
19 жовтня 2025, 10:50
Масштабні протести проходять у США проти Дональда Трампа під гаслом "Ні королям"
19 жовтня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »