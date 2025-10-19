Скріншот із відео

Під час ранкового пограбування Лувру з музею викрали кілька цінних ювелірних прикрас із колекції Наполеона

Про це повідомляє Leparisien.fr, передає RegioNews.

Сьогодні вранці в Парижі пограбували один з найвідоміших музеїв світу – Лувр. Через інцидент заклад повністю закритий для відвідувачів. За інформацією з місця подій, злочинці проникли до музею під час ремонтних робіт у будівлі на вулиці Риволі, на березі Сени.

Троє чоловіків у масках скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити до галереї "Аполлон", де зберігаються цінні ювелірні прикраси. Двоє з них розбили вікна й увійшли всередину, третій залишився зовні. З колекції Наполеона та інших французьких монархів було викрадено дев’ять коштовностей, серед яких тіара, брошка та намисто. За даними джерел у музеї, найбільший діамант вагою понад 140 карат залишився цілим.

Свідки подій описують паніку серед присутніх: відвідувачі намагалися залишити будівлю через зачинені двері, поки поліція та жандармерія прибули на місце. Зловмисники втекли на мотоциклі TMax у напрямку автомагістралі А6. Постраждалих серед людей немає, повідомила міністр культури Рашида Дати.

Галерея "Аполлон" відома своїми історичними колекціями і була відкритою для публіки після реконструкції у 2020 році. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс сьогодні у другій половині дня представить перші результати розслідування інциденту. У музеї наразі тривають оцінки збитків та пошуки викрадених коштовностей.

