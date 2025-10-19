Скріншот із відео

Протести проти політики Трампа збирають десятки тисяч людей у США та привертають увагу міжнародної спільноти

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У США та за кордоном відбуваються масові акції протесту проти політики Дональда Трампа. Рух "No Kings" зазначає, що протести проходять не лише в американських містах, а й у деяких країнах Європи.

У Нью-Йорку понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з діями президента. На Таймс-сквер учасники акції зібралися ще вранці, а вулиці й входи в метро були заповнені людьми з плакатами:

"Демократія, а не монархія" та "Конституція не є факультативною".

Подібні мітинги пройшли у Бостоні, Вашингтоні, Чикаго, Маямі та Лос-Анджелесі. Організатори наголошують на мирному характері протестів і закликають учасників уникати конфліктів. Утім, прихильники Трампа заздалегідь критикували акції, пов’язуючи їх з ультралівим рухом "Антифа" і називаючи "мітингом ненависті до Америки".

Влада міст забезпечує порядок на вулицях і в транспортних вузлах, аби запобігти інцидентам та порушенням закону під час протестів.

