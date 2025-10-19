13:13  19 жовтня
19 жовтня 2025, 10:15

Масштабні протести проходять у США проти Дональда Трампа під гаслом "Ні королям"

19 жовтня 2025, 10:15
Скріншот із відео
Протести проти політики Трампа збирають десятки тисяч людей у США та привертають увагу міжнародної спільноти

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У США та за кордоном відбуваються масові акції протесту проти політики Дональда Трампа. Рух "No Kings" зазначає, що протести проходять не лише в американських містах, а й у деяких країнах Європи.

У Нью-Йорку понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з діями президента. На Таймс-сквер учасники акції зібралися ще вранці, а вулиці й входи в метро були заповнені людьми з плакатами:

"Демократія, а не монархія" та "Конституція не є факультативною".

Подібні мітинги пройшли у Бостоні, Вашингтоні, Чикаго, Маямі та Лос-Анджелесі. Організатори наголошують на мирному характері протестів і закликають учасників уникати конфліктів. Утім, прихильники Трампа заздалегідь критикували акції, пов’язуючи їх з ультралівим рухом "Антифа" і називаючи "мітингом ненависті до Америки".

Влада міст забезпечує порядок на вулицях і в транспортних вузлах, аби запобігти інцидентам та порушенням закону під час протестів.

Нагадаємо, під час теледебатів в Аргентині помер 66-річний кандидат у депутати. Трагедія сталася миттєво під час виступу, і медики не змогли його врятувати.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
