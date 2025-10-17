16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
21:31  17 октября
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 21:20

Будет ли разрешение на дальнобойные удары для Украины: Трамп сделал заявление во время встречи с Зеленским

17 октября 2025, 21:20
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

17 октября в Вашингтоне встретились президент США и президент Украины. Во время встречи журналисты спрашивали о разрешении на дальнобойные удары.

Об этом шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, передает RegioNews.

Журналисты поинтересовались у президента США, будет ли Украине предоставлено разрешение на дальнобойные удары для Украины. Дональд Трамп заявил, что это обсуждается. При этом он добавил, что это была бы эскалация.

Что касается предстоящей встречи Дональда Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште, то Владимира Зеленского там не будет. При этом Трамп заявил, что он будет "на связи" с президентом Украины.

"Эти два лидера не любят друг друга, мы хотим сделать это удобно для всех сторон", – заявил Трамп.

Напомним, что ранее сообщалось, Дональд Трамп не исключил, что может лично предупредить Владимира Путина о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk . В то же время президент США отметил свое стремление к скорейшему завершению войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны
17 октября 2025, 19:37
Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине
13 октября 2025, 08:40
Зеленский поговорил с Трампом: какие договоренности обсудили президенты
11 октября 2025, 17:07
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Если бы не наши "Джавелины", Киев был бы захвачен Путиным", – заявление Трампа
17 октября 2025, 21:58
Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение
17 октября 2025, 21:45
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
17 октября 2025, 21:31
Завышение цен на свет для школ и садов: в Днепре чиновницу горсовета будут судить
17 октября 2025, 20:45
В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29
Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев
17 октября 2025, 20:12
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека
17 октября 2025, 19:50
Украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны
17 октября 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »