Фото: ОП

17 октября в Вашингтоне встретились президент США и президент Украины. Во время встречи журналисты спрашивали о разрешении на дальнобойные удары.

Об этом шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, передает RegioNews.

Журналисты поинтересовались у президента США, будет ли Украине предоставлено разрешение на дальнобойные удары для Украины. Дональд Трамп заявил, что это обсуждается. При этом он добавил, что это была бы эскалация.

Что касается предстоящей встречи Дональда Трампа и российского диктатора Путина в Будапеште, то Владимира Зеленского там не будет. При этом Трамп заявил, что он будет "на связи" с президентом Украины.

"Эти два лидера не любят друг друга, мы хотим сделать это удобно для всех сторон", – заявил Трамп.

Напомним, что ранее сообщалось, Дональд Трамп не исключил, что может лично предупредить Владимира Путина о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk . В то же время президент США отметил свое стремление к скорейшему завершению войны.