17 жовтня 2025, 21:58

"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа

17 жовтня 2025, 21:58
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Гончаренко
Читайте также
на русском языке

За його словами, без цієї допомоги російська армія могла б дуже швидко взяти столицю

Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня з президентом України Володимиром Зеленським, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні заявив, що завдяки американським протитанковим комплексам "Javelin" Київ зміг уникнути швидкого захоплення з боку російських військ.

Володимир Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій для України. Він підкреслив, що саме це питання є пріоритетним у нинішніх переговорах. Під час пресконференції Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін прагне завершити війну, однак у відповідь на запитання журналістів, чи не намагається Кремль виграти час, зазначив, що його це не турбує.

Зустріч продовжилася за закритими дверима у Залі Кабінету, де, зауважили журналісти, висіла картина "Миротворці" з Лінкольном, раніше розташована у персональній столовій Овального кабінету.

Напередодні зустрічі у Вашингтоні Трамп не виключив, що може попередити Путіна про можливу передачу Україні Tomahawk. При цьому він наголосив на своєму прагненні до швидкого завершення війни.

Нагадаємо, під час зустрічі у Вашингтоні журналісти поцікавилися у Дональда Трампа, чи отримає Україна дозвіл на застосування далекобійних ударів.

