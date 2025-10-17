Фото: ОП

Президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати в обмін дрони

Про це йшлось на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає RegioNews.

За словами президента України, в разі отримання Tomahawk Київ буде атакувати виключно військові цілі. Також він пояснив, що такі ракети потрібно використовувати разом з дронами.

Дональд Трамп на таку пропозицію заявив, що українські дрони дуже йому подобаються, проте немає нічого краще за літаки. Він також зазначив, що сподівається на те, що ракети Tomahawk не знадобляться в цій війні.

"Нам потрібні Tomahawk й багато іншої зброї, яку ми відправляємо в Україну. Ось одна з причин, чому ми прагнемо покласти край цій війні", - сказав президент США.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, президент США не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас Дональд Трамп наголошував на своєму прагненні до швидкого завершення війни в Україні.