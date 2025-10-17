16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
21:31  17 жовтня
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 21:45

Українські дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський запропонував Трампу угоду

17 жовтня 2025, 21:45
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Київ готовий укласти угоду щодо отримання Tomahawk. Зокрема, надати в обмін дрони

Про це йшлось на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає RegioNews.

За словами президента України, в разі отримання Tomahawk Київ буде атакувати виключно військові цілі. Також він пояснив, що такі ракети потрібно використовувати разом з дронами.

Дональд Трамп на таку пропозицію заявив, що українські дрони дуже йому подобаються, проте немає нічого краще за літаки. Він також зазначив, що сподівається на те, що ракети Tomahawk не знадобляться в цій війні.

"Нам потрібні Tomahawk й багато іншої зброї, яку ми відправляємо в Україну. Ось одна з причин, чому ми прагнемо покласти край цій війні", - сказав президент США.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, президент США не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас Дональд Трамп наголошував на своєму прагненні до швидкого завершення війни в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна США
Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським
17 жовтня 2025, 21:20
Українська делегація показала Трампу план використання "Томагавків", який може змінити перебіг війни
17 жовтня 2025, 19:37
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа
17 жовтня 2025, 21:58
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
17 жовтня 2025, 21:31
Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським
17 жовтня 2025, 21:20
Завищення цін на світло для шкіл і садочків: у Дніпрі чиновницю міськради будуть судити
17 жовтня 2025, 20:45
На Тернопільщині Mercedes перехопив авто ТЦК: викрали військовозобов'язаного, постраждав військовий
17 жовтня 2025, 20:29
Податок 10% на все: як законопроєкт №14025 вдарить по мільйонах українців
17 жовтня 2025, 20:12
Львівобленерго вимагає від РФ понад 15 млн грн компенсації за збитки через збройну агресію
17 жовтня 2025, 19:56
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули двоє людей
17 жовтня 2025, 19:50
Українська делегація показала Трампу план використання "Томагавків", який може змінити перебіг війни
17 жовтня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »