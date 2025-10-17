Фото: ОП

17 жовтня у Вашингтоні зустрілись президент США та президент України. Під час зустрічі журналісти питали про дозвіл на далекобійні удари

Про це йшлось на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає RegioNews.

Журналісти поцікавились в президента США, чи буде наданий Україні дозвіл на далекобійні удари для України. Дональд Трамп заявив, що це обговорюється. При цьому він додав, що це була б ескалація.

Що стосується майбутньої зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Путіна в Будапешті, то Володимира Зеленського там не буде. При цьому Трамп заявив, що він буде "на зв'язку" з президентом України.

"Ці два лідера не люблять один одного, ми хочемо зробити це зручно для всіх сторін", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас президент США наголосив на своєму прагненні до швидкого завершення війни.