16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 21:20

Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України: Трамп зробив заяву під час зустрічі з Зеленським

17 жовтня 2025, 21:20
Фото: ОП
17 жовтня у Вашингтоні зустрілись президент США та президент України. Під час зустрічі журналісти питали про дозвіл на далекобійні удари

Про це йшлось на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, передає RegioNews.

Журналісти поцікавились в президента США, чи буде наданий Україні дозвіл на далекобійні удари для України. Дональд Трамп заявив, що це обговорюється. При цьому він додав, що це була б ескалація.

Що стосується майбутньої зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Путіна в Будапешті, то Володимира Зеленського там не буде. При цьому Трамп заявив, що він буде "на зв'язку" з президентом України.

"Ці два лідера не люблять один одного, ми хочемо зробити це зручно для всіх сторін", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас президент США наголосив на своєму прагненні до швидкого завершення війни.

Дональд Трамп Володимир Зеленський
