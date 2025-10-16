12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 20:35

Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”

16 жовтня 2025, 20:35
Фото: з відкритих джерел
Телефонна розмова Трампа з Путіним відкрила шлях до майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україні

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, посилаючись на заяву президента США Дональда Трампа, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, бесіда була продуктивною та охопила кілька ключових тем, серед яких мир на Близькому Сході, перспективи завершення війни в Україні та подальша торгівля між країнами.

Трамп зазначив, що Путін подякував Першій леді США Меланії Трамп за участь у соціальних проектах, пов’язаних із дітьми. Також обговорювалися можливості економічного співробітництва після закінчення війни в Україні.

За підсумками розмови домовлено, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня з обох сторін. Американську делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо, інші учасники будуть визначені пізніше. Місце переговорів наразі не погоджено, проте Трамп повідомив про можливу зустріч із Путіним у Будапешті, Угорщина, щоб обговорити шляхи припинення війни.

Крім того, Трамп планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За його словами, це дозволить обговорити результати переговорів із Путіним та подальші кроки щодо мирного врегулювання.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп не виключив, що може особисто попередити Володимира Путіна про можливу передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Водночас президент США наголосив на своєму прагненні до швидкого завершення війни.

16 жовтня 2025
