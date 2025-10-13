Фото: Суспільне Новини

Близько сотні людей постраждали внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів у Кошицькому краї Словаччини, двоє з них у критичному стані

Про це повідомляє словацьке інформагентство TASR, передає RegioNews.

У Кошицькому краї Словаччини сталася аварія за участю двох пасажирських поїздів, внаслідок якої постраждали близько сотні людей. Двоє з них перебувають у критичному стані, загиблих немає.

За попередньою інформацією, зіткнення сталося через людську помилку. Ймовірно, один з машиністів не поступився дорогою іншому. Аварія трапилася вранці 13 жовтня поблизу села Яблонов-над-Турною в районі Рожнава, на ділянці, де залізничні колії зливаються в один шлях.

На місце події прибули кілька пожежних команд, п’ять бригад швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер. Поліція організувала охорону території та контролює пересування людей, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. За словами рятувальних служб, постраждалі покидають вагони по черзі, ступінь тяжкості травм уточнюється.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що інформації про постраждалих українців наразі немає. Правоохоронці продовжують розслідування причин аварії, а керівництво рятувальних служб наголошує, що пріоритетом залишається безпечна евакуація пасажирів і співробітників.

