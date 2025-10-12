Фото: иллюстративное

Об этом сообщает издание Zakon.kz., передает RegioNews.

В Казахстане с 17 октября вступят в силу новые правила для лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей. Согласно приказу Министерства здравоохранения администрации колоний должны проводить психиатрическую экспертизу за год до освобождения заключенного.

Экспертиза должна определить риск повторного совершения преступления. Если специалисты подтвердят такую вероятность, осужденному назначают инъекции для временного снижения сексуального влечения.

По словам представителей Минздрава, процедура химической кастрации будет носить контролируемый и ограниченный характер. Ее целью является уменьшение риска повторных правонарушений и повышение безопасности в обществе.

Новые правила вызвали обсуждение среди общественности и правозащитников. Дискуссия касается этичности такого вмешательства и его эффективности в предотвращении преступлений.

