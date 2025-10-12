16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
UA | RU
UA | RU
12 октября 2025, 13:16

В Казахстане с 17 октября вводят химическую кастрацию педофилов

12 октября 2025, 13:16
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Вводятся новые меры для осужденных педофилов, чтобы снизить риск повторных преступлений

Об этом сообщает издание Zakon.kz., передает RegioNews.

В Казахстане с 17 октября вступят в силу новые правила для лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей. Согласно приказу Министерства здравоохранения администрации колоний должны проводить психиатрическую экспертизу за год до освобождения заключенного.

Экспертиза должна определить риск повторного совершения преступления. Если специалисты подтвердят такую вероятность, осужденному назначают инъекции для временного снижения сексуального влечения.

По словам представителей Минздрава, процедура химической кастрации будет носить контролируемый и ограниченный характер. Ее целью является уменьшение риска повторных правонарушений и повышение безопасности в обществе.

Новые правила вызвали обсуждение среди общественности и правозащитников. Дискуссия касается этичности такого вмешательства и его эффективности в предотвращении преступлений.

Напомним, на Закарпатье мать предстанет перед судом из-за смерти годовалого ребенка, вызванного ненадлежащим уходом и отсутствием медицинской помощи. Расследование также продолжается в отношении отчима девочки, который мог быть причастен к насилию и принуждению к нищенству.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
преступление безопасность Минздрав Казахстан педофил экспертиза сексуальные притязания кастрация
В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания
08 октября 2025, 17:52
За время полномасштабной войны государство потратило 5 млн грн на порно
08 октября 2025, 15:33
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности
07 октября 2025, 12:59
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
12 октября 2025, 16:13
В Киевской области в багажнике Jeep Cherokee пограничники обнаружили 39-летнего мужчину
12 октября 2025, 15:25
На границе со Словакией 43-летняя женщина пыталась перевезти около 1800 пачек сигарет
12 октября 2025, 14:55
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в баре – пострадала молодая девушка
12 октября 2025, 14:27
В Киевской области во время обстрела подстанции получили ранения двое работников ДТЭК
12 октября 2025, 14:03
В Днепропетровской области задержали рыбаков за незаконный вылов рыбы на почти 80 тыс. грн
12 октября 2025, 13:45
В Киеве полиция задержала мужчину, требовавшего от музыканта исполнить российские песни
12 октября 2025, 13:01
В Киеве произошло нападение на синагогу – молодые люди применили слезоточивый газ и показывали нацистские символы
12 октября 2025, 12:29
ДТП в Ивано-Франковской области: столкнулись микроавтобус и легковое авто, есть пострадавшие
12 октября 2025, 12:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »