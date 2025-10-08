11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 15:33

За время полномасштабной войны государство потратило 5 млн грн на порно

08 октября 2025, 15:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На просмотр порнографии из бюджета потратили 5 миллионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЭП.

Как стало известно, с начала войны украинские суды вынесли 247 приговоров по разным частям ст. 301 УК. Всего за это время осудили 287 человек. Большинство (приблизительно 150) – за распространение собственного контента, остальное – чужого. Чаще всего сбыт пикантного контента производился через сайты, вебкамеры или мессенджеры.

Журналисты издания выяснили, сколько государство тратит на экспертизу пикантных фото и видео. По их подсчетам, общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн. грн. с 2022 года.

"Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн – то есть, примерно 500 грн в час. Другими словами, государство щедро платит за пересмотр порно – под грифом "борьбы за нравственность"", – пишет издание.

Напомним, действующее законодательство предусматривает наказание за ввоз, изготовление и распространение порнографии (с участием совершеннолетних людей) в виде штрафов и лишение свободы сроком до 7 лет.

Как сообщалось, женщина из Днепра приговорена к 10 годам лишения свободы за создание детского порно с собственным сыном. Фото и видеоматериалы она распространяла в закрытом Телеграмм-канале.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
порнография Украина расследование экспертиза деньги бюджет
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания
08 октября 2025, 17:52
Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером в истории, — Bloomberg
08 октября 2025, 17:39
Не вызвал скорую и оставил умирать: пьяному водителю вынесли приговор за смертельное ДТП
08 октября 2025, 17:25
Резерв+ временно не будет работать: Минобороны объяснило причину
08 октября 2025, 17:24
Польша планирует провести военную комиссию для более 230 тысяч человек в 2026 году: кого касается и какие штрафы предусмотрены
08 октября 2025, 17:19
В Николаевской области будут судить военнослужащего, который требовал взятки за возвращение бойцов из СОЧ
08 октября 2025, 17:11
В Днепре женщина приговорена к 10 годам тюрьмы за создание детской порнографии с собственным сыном
08 октября 2025, 16:54
Осудили агентку РФ, корректировавшую удары по жилым районам Донбасса
08 октября 2025, 16:50
Google предоставит украинским студентам годовой бесплатный доступ к плану AI Pro: кто может воспользоваться
08 октября 2025, 16:44
В Киевской области мужчина убил жену ножом
08 октября 2025, 16:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »