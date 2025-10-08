За время полномасштабной войны государство потратило 5 млн грн на порно

иллюстративное фото: из открытых источников

На просмотр порнографии из бюджета потратили 5 миллионов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЭП.

Как стало известно, с начала войны украинские суды вынесли 247 приговоров по разным частям ст. 301 УК. Всего за это время осудили 287 человек. Большинство (приблизительно 150) – за распространение собственного контента, остальное – чужого. Чаще всего сбыт пикантного контента производился через сайты, вебкамеры или мессенджеры.

Журналисты издания выяснили, сколько государство тратит на экспертизу пикантных фото и видео. По их подсчетам, общая сумма расходов на экспертизы может достигать 4,9 млн. грн. с 2022 года.

"Согласно одному решению суда, за 33 часа просмотра видео эксперт получил около 15 тыс. грн – то есть, примерно 500 грн в час. Другими словами, государство щедро платит за пересмотр порно – под грифом "борьбы за нравственность"", – пишет издание.

Напомним, действующее законодательство предусматривает наказание за ввоз, изготовление и распространение порнографии (с участием совершеннолетних людей) в виде штрафов и лишение свободы сроком до 7 лет.

Как сообщалось, женщина из Днепра приговорена к 10 годам лишения свободы за создание детского порно с собственным сыном. Фото и видеоматериалы она распространяла в закрытом Телеграмм-канале.