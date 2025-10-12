16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
12 жовтня 2025, 13:16

У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів

12 жовтня 2025, 13:16
Фото: ілюстративне
Запроваджують нові заходи для засуджених педофілів, щоб знизити ризик повторних злочинів

Про це повідомляє видання Zakon.kz., передає RegioNews.

У Казахстані з 17 жовтня набудуть чинності нові правила для осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, адміністрації колоній повинні проводити психіатричну експертизу за рік до звільнення ув’язненого.

Експертиза має визначити ризик повторного вчинення злочину. Якщо фахівці підтвердять таку ймовірність, засудженому призначатимуть ін’єкції для тимчасового зниження сексуального потягу.

За словами представників Мінздоров’я, процедура хімічної кастрації носитиме контрольований і обмежений характер. Її метою є зменшення ризику повторних правопорушень і підвищення безпеки у суспільстві.

Нові правила викликали обговорення серед громадськості та правозахисників. Дискусія стосується етичності такого втручання та його ефективності у запобіганні злочинам.

Нагадаємо, на Закарпатті мати постане перед судом через смерть однорічної дитини, спричинену неналежним доглядом та відсутністю медичної допомоги. Розслідування також триває щодо вітчима дівчинки, який міг бути причетний до насильства та примушування до жебракування.

злочин безпека МОЗ Казахстан педофіл експертиза сексуальні домагання кастрація
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
