Про це повідомляє видання Zakon.kz., передає RegioNews.

У Казахстані з 17 жовтня набудуть чинності нові правила для осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, адміністрації колоній повинні проводити психіатричну експертизу за рік до звільнення ув’язненого.

Експертиза має визначити ризик повторного вчинення злочину. Якщо фахівці підтвердять таку ймовірність, засудженому призначатимуть ін’єкції для тимчасового зниження сексуального потягу.

За словами представників Мінздоров’я, процедура хімічної кастрації носитиме контрольований і обмежений характер. Її метою є зменшення ризику повторних правопорушень і підвищення безпеки у суспільстві.

Нові правила викликали обговорення серед громадськості та правозахисників. Дискусія стосується етичності такого втручання та його ефективності у запобіганні злочинам.

