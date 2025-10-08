Польша планирует провести военную комиссию для более 230 тысяч человек в 2026 году: кого касается и какие штрафы предусмотрены

Министерство национальной обороны Польши подготовило проект на 2026 год, предусматривающий прохождение военной комиссии более 230 тысяч граждан. Это часть стратегии укрепления обороноспособности страны на фоне растущих угроз безопасности в регионе.

Кого вызовут на военную комиссию?

Проект предусматривает обязательное участие в военной комиссии для нескольких категорий граждан:

Мужчины 2007 года рождения - основная группа (тем, кому исполнится 18 лет в 2026 году).

Мужчины 2002-2006 годов рождения, которые ранее не проходили комиссию.

Женщины 1999-2007 годов рождения, работающие в сфере здравоохранения - медсестры, сиделки и т.д.

Лица, чья временная непригодность к службе завершилась.

Граждане до 60 лет с неурегулированным военным учетом.

Волонтеры от 18 лет.

Военные комиссии будут работать с февраля 2026 года, именно на этот период запланирована основная волна вызовов.

Как проходит комиссия?

После получения повестки лицо должно собрать необходимые документы, в частности медицинскую справку. После прохождения медицинской и административной части кандидат получает категорию пригодности к службе (A, B, D, E, P) и номер военного рода (например, ВВС, ВМС или силы ПВО).

Какие штрафы за неявку?

За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф до 5000 злотых. В случае уклонения в период мобилизации или чрезвычайного положения может угрожать арест или уголовная ответственность.

В некоторых случаях лица, которые игнорируют вызов, могут быть принудительно доставлены в комиссию правоохранителями или военными.

В Министерстве отмечают, что эти меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение обороноспособности Польши в условиях растущего военного напряжения в Европе.

