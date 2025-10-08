11:57  08 октября
08 октября 2025, 17:19

Польша планирует провести военную комиссию для более 230 тысяч человек в 2026 году: кого касается и какие штрафы предусмотрены

08 октября 2025, 17:19
Министерство национальной обороны Польши подготовило проект на 2026 год, предусматривающий прохождение военной комиссии более 230 тысяч граждан. Это часть стратегии укрепления обороноспособности страны на фоне растущих угроз безопасности в регионе.

Об этом сообщает GK24.pl, передает RegioNews.

Кого вызовут на военную комиссию?

Проект предусматривает обязательное участие в военной комиссии для нескольких категорий граждан:

  • Мужчины 2007 года рождения - основная группа (тем, кому исполнится 18 лет в 2026 году).
  • Мужчины 2002-2006 годов рождения, которые ранее не проходили комиссию.
  • Женщины 1999-2007 годов рождения, работающие в сфере здравоохранения - медсестры, сиделки и т.д.
  • Лица, чья временная непригодность к службе завершилась.
  • Граждане до 60 лет с неурегулированным военным учетом.
  • Волонтеры от 18 лет.

Военные комиссии будут работать с февраля 2026 года, именно на этот период запланирована основная волна вызовов.

Как проходит комиссия?

После получения повестки лицо должно собрать необходимые документы, в частности медицинскую справку. После прохождения медицинской и административной части кандидат получает категорию пригодности к службе (A, B, D, E, P) и номер военного рода (например, ВВС, ВМС или силы ПВО).

Какие штрафы за неявку?

За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф до 5000 злотых. В случае уклонения в период мобилизации или чрезвычайного положения может угрожать арест или уголовная ответственность.

В некоторых случаях лица, которые игнорируют вызов, могут быть принудительно доставлены в комиссию правоохранителями или военными.

В Министерстве отмечают, что эти меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение обороноспособности Польши в условиях растущего военного напряжения в Европе.

Напомним, ранее журналист и телеведущий Виталий Портников заявлял, что дерзкая атака России на Польшу может преследовать цель нескольких задач.

