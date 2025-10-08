Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені

Міністерство національної оборони Польщі підготувало проєкт на 2026 рік, який передбачає проходження військової комісії понад 230 тисяч громадян. Це частина стратегії зміцнення обороноздатності країни на тлі зростаючих загроз безпеці в регіоні

Про це повідомляє GK24.pl, передає RegioNews.

Кого викличуть на військову комісію?

Проєкт передбачає обов’язкову участь у військовій комісії для кількох категорій громадян:

Чоловіки 2007 року народження — основна група (тим, кому виповниться 18 років у 2026 році).

Чоловіки 2002–2006 років народження, які раніше не проходили комісію.

Жінки 1999–2007 років народження, які працюють у сфері охорони здоров’я — медсестри, доглядальниці та ін.

Особи, чия тимчасова непридатність до служби завершилася.

Громадяни до 60 років із неврегульованим військовим обліком.

Волонтери віком від 18 років.

Військові комісії працюватимуть з лютого 2026 року, саме на цей період заплановано основну хвилю викликів.

Як проходить комісія?

Після отримання повістки особа має зібрати необхідні документи, зокрема — медичну довідку. Після проходження медичної та адміністративної частин кандидат отримує категорію придатності до служби (A, B, D, E, P) та номер військового роду (наприклад, ВПС, ВМС або сили ППО).

Які штрафи за неявку?

За неявку без поважної причини передбачено штраф до 5000 злотих. У разі ухилення в період мобілізації або надзвичайного стану — може загрожувати арешт або кримінальна відповідальність.

У деяких випадках осіб, які ігнорують виклик, може бути примусово доставлено до комісії правоохоронцями чи військовими.

У Міністерстві наголошують, що ці заходи мають профілактичний характер і спрямовані на забезпечення обороноздатності Польщі в умовах зростаючої військової напруги в Європі.

