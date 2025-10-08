11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 17:19

Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені

08 жовтня 2025, 17:19
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Міністерство національної оборони Польщі підготувало проєкт на 2026 рік, який передбачає проходження військової комісії понад 230 тисяч громадян. Це частина стратегії зміцнення обороноздатності країни на тлі зростаючих загроз безпеці в регіоні

Про це повідомляє GK24.pl, передає RegioNews.

Кого викличуть на військову комісію?

Проєкт передбачає обов’язкову участь у військовій комісії для кількох категорій громадян:

  • Чоловіки 2007 року народження — основна група (тим, кому виповниться 18 років у 2026 році).
  • Чоловіки 2002–2006 років народження, які раніше не проходили комісію.
  • Жінки 1999–2007 років народження, які працюють у сфері охорони здоров’я — медсестри, доглядальниці та ін.
  • Особи, чия тимчасова непридатність до служби завершилася.
  • Громадяни до 60 років із неврегульованим військовим обліком.
  • Волонтери віком від 18 років.

Військові комісії працюватимуть з лютого 2026 року, саме на цей період заплановано основну хвилю викликів.

Як проходить комісія?

Після отримання повістки особа має зібрати необхідні документи, зокрема — медичну довідку. Після проходження медичної та адміністративної частин кандидат отримує категорію придатності до служби (A, B, D, E, P) та номер військового роду (наприклад, ВПС, ВМС або сили ППО).

Які штрафи за неявку?

За неявку без поважної причини передбачено штраф до 5000 злотих. У разі ухилення в період мобілізації або надзвичайного стану — може загрожувати арешт або кримінальна відповідальність.

У деяких випадках осіб, які ігнорують виклик, може бути примусово доставлено до комісії правоохоронцями чи військовими.

У Міністерстві наголошують, що ці заходи мають профілактичний характер і спрямовані на забезпечення обороноздатності Польщі в умовах зростаючої військової напруги в Європі.

Нагадаємо, раніше журналіст та телеведучий Віталій Портніков заявляв, що зухвала атака Росії на Польщу може мати на меті вирішення відразу кількох завдань.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія війна Польща мобілізація
В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну
08 жовтня 2025, 16:12
Власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно отримати землю: що відомо
08 жовтня 2025, 15:19
У Прилуках значне задимлення через атаку росіян
08 жовтня 2025, 12:40
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками
08 жовтня 2025, 19:48
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою
08 жовтня 2025, 18:52
На Полтавщині аферист вкрав у людей майже 800 тисяч гривень
08 жовтня 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »