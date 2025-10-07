Компанія Apple під слідством через скандал із Siri – Politico

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокуратура Парижа відкрила розслідування проти компанії Apple за підозрою у незаконному прослуховуванні користувачів через голосового помічника Siri

Про це повідомляє Politico, передає RegioNews.

Зазначається, що справа базується на скарзі Ліги прав людини та свідченнях Томаса Ле Боньєка, колишнього співробітника ірландської компанії Globe Technical Services – підрядника Apple.

За його словами, під час роботи він прослуховував тисячі записів Siri, що використовувалися для поліпшення якості відповіді помічника. Частина з них містила конфіденційні дані користувачів, зокрема медичну інформацію, сімейні розмови та навіть деталі, за якими можна було ідентифікувати конкретних людей.

Представник Apple у Франції заявив, що компанія "ніколи не використовувала дані Siri для створення маркетингових профілів, не передавала їх для реклами й не продавала нікому з будь-якої причини".

Це не перший подібний скандал. У 2019 році користувачі Apple у США також подали позов проти компанії, звинувачуючи її у записі приватних розмов без згоди. Тоді Apple заперечила звинувачення, але наприкінці грудня 2024 року погодилася виплатити $95 мільйонів для врегулювання судових претензій.

