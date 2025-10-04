20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
UA | RU
UA | RU
04 октября 2025, 09:32

Таможенники за неделю изъяли более 400 iPhone, которые пытались нелегально завезти в Украину

04 октября 2025, 09:32
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

С 19 по 26 сентября – в период от старта мировых продаж iPhone 17 до их официального релиза в Украине – таможенники обнаружили 421 смартфон Apple, которые пытались ввезти в Украину без уплаты таможенных платежей

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Среди них – 76 новых iPhone 17, 148 iPhone 16, 186 iPhone 14 и несколько единиц моделей 13 и 15 серий.

Чаще всего гаджеты пытались провезти из Европы – в частности, из Польши, Румынии и Австрии. Смартфоны перемещали без декларирования или прятали в специально оборудованных тайниках.

Все телефоны изъяли. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.

В то же время официально за этот же период в Украину импортировали 9 584 iPhone с полной уплатой таможенных платежей более чем на 63,8 млн грн.

Напомним, по состоянию на 3 октября в Украине закончились iPhone 17 в крупных сетях. Новые смартфоны Apple, официальные продажи которых стартовали 26 сентября, уже раскупили в самых крупных ритейлерах. Ажиотажный спрос сделал iPhone 17 дефицитным менее чем через неделю.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
таможня граница контрабанда Apple смартфон гаджет iPhone таможенники
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Часть Ровно осталась без света по техническим причинам
04 октября 2025, 11:52
В Дарницком районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника с несдетонированной взрывчаткой
04 октября 2025, 11:50
В Полтавской области мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель погиб
04 октября 2025, 11:23
Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, есть раненая
04 октября 2025, 10:58
Россияне ударили по энергообъектам Чернигова: без света остались 50 тысяч потребителей
04 октября 2025, 10:34
РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 109 дронами: ПВО обезвредила 73 БпЛА
04 октября 2025, 10:17
Рэпер OTOY рассказал, за что его задерживала полиция
04 октября 2025, 01:50
Журналист Слава Соломко признался, что ему стыдно за ссору с MELOVIN
04 октября 2025, 01:30
Писательница Ирэна Карпа рассказала, почему у нее не сложились романтические отношения с Андреем Хливнюком
04 октября 2025, 00:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »