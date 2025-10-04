Фото: ГПСУ

С 19 по 26 сентября – в период от старта мировых продаж iPhone 17 до их официального релиза в Украине – таможенники обнаружили 421 смартфон Apple, которые пытались ввезти в Украину без уплаты таможенных платежей

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Среди них – 76 новых iPhone 17, 148 iPhone 16, 186 iPhone 14 и несколько единиц моделей 13 и 15 серий.

Чаще всего гаджеты пытались провезти из Европы – в частности, из Польши, Румынии и Австрии. Смартфоны перемещали без декларирования или прятали в специально оборудованных тайниках.

Все телефоны изъяли. Нарушителям грозят штрафы и конфискация товара.

В то же время официально за этот же период в Украину импортировали 9 584 iPhone с полной уплатой таможенных платежей более чем на 63,8 млн грн.

Напомним, по состоянию на 3 октября в Украине закончились iPhone 17 в крупных сетях. Новые смартфоны Apple, официальные продажи которых стартовали 26 сентября, уже раскупили в самых крупных ритейлерах. Ажиотажный спрос сделал iPhone 17 дефицитным менее чем через неделю.