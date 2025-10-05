Фото: APNews

У ніч на 5 жовтня в Тбілісі відбулися масові протести, під час яких демонстранти намагалися штурмувати президентський палац

Про це повідомляє APNews, передає RegioNews.

У ніч на 5 жовтня в Тбілісі відбулися масові протести, під час яких демонстранти намагалися штурмувати президентський палац. Протестувальники звинувачували правлячу партію "Грузинська мрія" у придушенні демократії та зближенні з Росією, що суперечить прагненню країни до членства в Європейському Союзі. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону натовпу, затримавши кілька активістів, серед яких оперний співак Паата Бурчуладзе.

Президент Грузії Кавелашвілі заявив, що спроба штурму палацу не залишиться без наслідків, і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Він також звинуватив Європейський Союз у втручанні у внутрішні справи країни, зокрема в обличчі посла Павела Гершинського. ЄС раніше відкинув такі звинувачення як безпідставні.

У відповідь на ці події, опозиційні сили заявили, що спроба штурму була спровокована владою, а не організована опозицією. Вони наголосили на мирному характері своїх протестів і звинуватили уряд у використанні насильства проти мирних демонстрантів.

У той же час, колишній президент Міхеїл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, отримав додатковий термін у чотири з половиною роки за незаконний перетин кордону, що збільшило його загальний термін ув'язнення до 12 з половиною років. Ці рішення викликали критику з боку правозахисників, які вважають їх політично мотивованими.

Нагадуємо, раніше на Прикарпатті стався інцидент у територіальному центрі комплектування: невідомі особи спробували прорватися на його територію. У результаті події троє військовозобов'язаних, які перебували на центрі, зникли, а обставини їх втечі наразі з’ясовуються.