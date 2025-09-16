Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму
Телеканал CBS показав карту України без окупованого Криму, але з рештою окупованих територій півдня та сходу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".
Мапа з’явилася в ефірі програми The Late Show with Stephen Colbert – "Пізньовечірнє шоу зі Стівеном Кольбертом".
Відео на Youtube за тиждень зібрало понад 230 тисяч переглядів та приблизно стільки ж коментарів. Окремі дописувачі звернули увагу на проблемну мапу з "російським" Кримом.
Нагадаємо, нещодавно Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму. Цей об’єкт забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту.
Трамп пояснив, що заважає Путіну і Зеленському сісти за стіл переговорівВсі новини »
15 вересня 2025, 07:26Папа Римський зробив заяву щодо війни в Україні
14 вересня 2025, 18:29В ООН не виключають відправку миротворців до України
14 вересня 2025, 11:59
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59Поблизу Запоріжжя вирує масштабна пожежа
16 вересня 2025, 22:33Відомого українського футболіста затримали під час спроби незаконного перетину кордону
16 вересня 2025, 21:49В Умані ввели нову систему сплати туристичного збору для паломників
16 вересня 2025, 21:29Десятки міжнародних інвесторів зацікавились портом на Одещині
16 вересня 2025, 21:11Зеленський зустрівся із депутатами "Слуги народу" і анонсував "важкі рішення"
16 вересня 2025, 20:49Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »