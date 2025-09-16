Відомий американський телеканал показав карту України без окупованого Криму

фото: CBS

Телеканал CBS показав карту України без окупованого Криму, але з рештою окупованих територій півдня та сходу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".

Мапа з’явилася в ефірі програми The Late Show with Stephen Colbert – "Пізньовечірнє шоу зі Стівеном Кольбертом".

Відео на Youtube за тиждень зібрало понад 230 тисяч переглядів та приблизно стільки ж коментарів. Окремі дописувачі звернули увагу на проблемну мапу з "російським" Кримом.

Нагадаємо, нещодавно Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму. Цей об’єкт забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту.