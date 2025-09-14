08:31  14 сентября
14 сентября 2025, 08:48

Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму

14 сентября 2025, 08:48
фото: ВМС ВСУ
На днях Военно-Морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в Севастополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь во временно оккупированном АР Крым.

Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.

Напомним, 10 сентября в акватории Черного моря бойцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ вблизи Новороссийска. Судно стоит около 60 миллионов долларов.

РФ война Крым ВМС Украины флот потери россиян Севастополь
