Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму
На днях Военно-Морские силы ВСУ нанесли удар по коммуникационному узлу Черноморского флота России в Севастополе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.
Как отмечается, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь во временно оккупированном АР Крым.
Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.
Напомним, 10 сентября в акватории Черного моря бойцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ вблизи Новороссийска. Судно стоит около 60 миллионов долларов.
