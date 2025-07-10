Россияне повредили посольство Ватикана в Киеве

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Помещение Апостольской Нунциатуры в Киеве получило повреждения во время массированной атаки РФ на украинскую столицу

Об этом заявил Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас, сообщает RegioNews со ссылкой на Vatican News.

"Тревожне то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я тоже видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг Нунциатуры, вокруг домов", – говорится в сообщении.

Архиепископ Висвальдас Кульбокас сообщил, что видел повреждения гражданских зданий, одно из которых расположено в 70 метрах, а другое - примерно в 90 метрах от Нунциатуры.

"Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение", – добавил он.

Напомним, в Киеве выросло количество пострадавших из-за российской атаки.