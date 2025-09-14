Папа Римський зробив заяву щодо війни в Україні
Станом на зараз Ватикан не може стати безпосереднім посередником у війні між РФ та Україною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Crux.
Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні в Україні. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, стати безпосереднім посередником у цьому конфлікті наразі малоймовірно.
Він зауважив, що роки марних вбивств з обох сторін у конфлікті в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність шукати альтернативні шляхи розв'язання проблем.
Нагадаємо, у липні 2025 року росіяни пошкодили посольство Ватикану в Києві. У головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення.
