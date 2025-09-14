Украина атаковала один из крупнейших российских НПЗ
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как отмечается, в ночь на 14 сентября был поражен один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области "Киришинефтеоргсинтез".
Совместные действия совершили Силы специальных операций вместе с Силами беспилотных систем.
Генштабы добавляют, что на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.
Напомним, на днях Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму. Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.
