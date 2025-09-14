08:31  14 сентября
В Киевской области из-за повреждений железной дороги отменили ряд рейсов
10:29  14 сентября
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
14 сентября 2025, 10:48

Украина атаковала один из крупнейших российских НПЗ

14 сентября 2025, 10:48
фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечается, в ночь на 14 сентября был поражен один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области "Киришинефтеоргсинтез".

Совместные действия совершили Силы специальных операций вместе с Силами беспилотных систем.

Генштабы добавляют, что на НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Напомним, на днях Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму. Указанный коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.

