Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ

фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, у ніч на 14 вересня був уражений один із найбільших НПЗ Росії у Ленінградській області "Кірішінефтеоргсинтез".

Спільні дії провели Сили спеціальних операцій разом із Силами безпілотних систем.

Генштабі додають, що на НПЗ було зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, днями Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму. Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту.