08:31  14 сентября
В Киевской области из-за повреждений железной дороги отменили ряд рейсов
10:29  14 сентября
Россияне атаковали автобус в Запорожской области
12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
14 сентября 2025, 09:29

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения: где самые ожесточенные бои

14 сентября 2025, 09:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Больше всего боев произошло на Покровском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

Противник за сутки нанес 89 авиаударов, сбросил 163 управляемых авиабомба, совершил 4 785 обстрелов (137 - из РСЗО) и привлек 6 325 дронов-камикадзе. Авиаудары, в частности, пришлись по районам Железнодорожного и Приморского (Запорожская область), Казацкого и Ингульца (Херсонская область).

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, четыре артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Самая сложная ситуация сейчас в Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 52 наступательных действия агрессора возле Владимировки, Родинского, Николаевки, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Покровска, Зверевого, Котлиного, Удачного, Дачного, Новониколаевки, Новоподгородного, Молодецкого, Шахового и в сторону Новопавловки и.

Напомним, на днях Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму. Этот коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.

12 сентября 2025
