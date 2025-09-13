Польща змінила правила виплат українцям

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Тепер «800+» отримуватимуть лише ті, хто працює чи чиї діти навчаються у польській школі (крім людей з інвалідністю)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РАР.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Як повідомлялось, у Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України. За даними польських прикордонників, цей показник зріс у 12 разів.