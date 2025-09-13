19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2025, 00:11

Польща змінила правила виплат українцям

13 вересня 2025, 00:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тепер «800+» отримуватимуть лише ті, хто працює чи чиї діти навчаються у польській школі (крім людей з інвалідністю)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РАР.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Як повідомлялось, у Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України. За даними польських прикордонників, цей показник зріс у 12 разів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Польща виплати українці допомога суспільство
Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії
12 вересня 2025, 20:29
Польща відправить своїх військових в Україну
11 вересня 2025, 18:55
Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів
10 вересня 2025, 22:48
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів
12 вересня 2025, 23:55
Україна імпортувала 400 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США
12 вересня 2025, 23:45
Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО
12 вересня 2025, 23:29
Українців попередили про відключення мобільного інтернету
12 вересня 2025, 22:43
Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу
12 вересня 2025, 22:12
Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
12 вересня 2025, 21:59
Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми
12 вересня 2025, 21:42
На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув
12 вересня 2025, 21:10
У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України
12 вересня 2025, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »