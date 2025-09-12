19:12  12 вересня
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 20:29

Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії

12 вересня 2025, 20:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні анонсували ексгумації українських жертв Волинської трагедії у Польщі

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Сторони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.

"Уже є кілька завершених кейсів ексгумацій в Україні – у Пужниках і Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо початку робіт у Юричкові, в Польщі", – зазначив Сибіга.

Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило, що Польщі надали офіційний дозвіл на ексгумаційні роботи в колишньому селі Збоїска (нині частина Львова), де були поховані польські військовослужбовці.

Нагадаємо, навесні 2025 року на Тернопільщині розпочалась ексгумація жертв Волинської трагедії. Розкопки тривали близько трьох тижнів.

Польща Україна Волинська трагедія ексгумація історія
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Українців попередили про відключення мобільного інтернету
12 вересня 2025, 22:43
Росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу
12 вересня 2025, 22:12
Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
12 вересня 2025, 21:59
Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми
12 вересня 2025, 21:42
На Івано‑Франківщині Mazda зіткнулася з вантажівкою – водій легковика загинув
12 вересня 2025, 21:10
У Польщі фіксують різке зростання перетину кордону юнаками з України
12 вересня 2025, 20:59
Алкоголь, ножі та піротехніка під забороною: що зміниться в Умані з 15 вересня
12 вересня 2025, 20:46
Це було замовлення: в Одесі правоохоронці готуються до суду по справі про вбивство активіста Ганула
12 вересня 2025, 20:15
Штраф за хабарі: на Рівненщині 70-річна жінка організувала схему уникнення відряджень на фронт
12 вересня 2025, 20:06
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
