Україна розпочне у Польщі пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні анонсували ексгумації українських жертв Волинської трагедії у Польщі

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Сторони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.

"Уже є кілька завершених кейсів ексгумацій в Україні – у Пужниках і Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо початку робіт у Юричкові, в Польщі", – зазначив Сибіга.

Раніше Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило, що Польщі надали офіційний дозвіл на ексгумаційні роботи в колишньому селі Збоїска (нині частина Львова), де були поховані польські військовослужбовці.

Нагадаємо, навесні 2025 року на Тернопільщині розпочалась ексгумація жертв Волинської трагедії. Розкопки тривали близько трьох тижнів.