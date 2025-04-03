В Тернопольской области начнется эксгумация жертв Волынской трагедии
Эксгумация жертв Волынской трагедии в селе Садовое Тернопольской области начнется 24 апреля
Об этом Укринформу сообщила руководительница украинской команды, которая будет проводить эксгумацию, археологиня ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" Алина Харламова, передает RegioNews.
Раскопки продлятся около трех недель. Эксгумированные останки после исследования перезахоронят на местном кладбище. Ориентировочно это произойдет в августе этого года.
В Тернопольской области уже побывали представители польской и украинской команд, которые будут проводить эксгумацию, чтобы согласовать все технические детали будущих работ.
Напомним, Украина разрешила Польше приступить к поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.
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