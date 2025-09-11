Франция перебрасывает истребители к польско-украинской границе
Страна отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши
Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.
По его словам, он пообещал премьер-министру Польши развернуть три Rafale для совместного с союзниками защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.
"Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом. Мы не подвергнемся растущему давлению со стороны России", – написал Макрон.
Как сообщалось, Польша отправит своих военных в Украину, чтобы учились сбивать российские беспилотники и перенимали опыт ВСУ. На такой шаг власти Польши пошли после атаки РФ, которую в ЕС называют "провокацией".
