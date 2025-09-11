Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Країна відправить три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО та Польщі

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон в соцмережі Х.

За його словами, він пообіцяв премʼєр-міністру Польщі розгорнути три Rafale для спільного із союзниками захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", – написав Макрон.

Як повідомлялось, Польща відправить своїх військових в Україну, щоб ті вчились збивати російські безпілотники і переймали досвід ЗСУ. На такий крок влада Польщі пішла після атаки РФ, яку в ЄС називають "провокацією".