Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону
Країна відправить три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО та Польщі
Як передає RegioNews, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон в соцмережі Х.
За його словами, він пообіцяв премʼєр-міністру Польщі розгорнути три Rafale для спільного із союзниками захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.
"Безпека європейського континенту є нашим головним пріоритетом. Ми не піддамося зростаючому тиску з боку Росії", – написав Макрон.
Як повідомлялось, Польща відправить своїх військових в Україну, щоб ті вчились збивати російські безпілотники і переймали досвід ЗСУ. На такий крок влада Польщі пішла після атаки РФ, яку в ЄС називають "провокацією".
Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерівВсі новини »
10 вересня 2025, 22:48"Провокація України": російські пропагандисти намагаються звинуватити Київ у російських дронах на Польщі
10 вересня 2025, 11:15"Значно більший масштаб": Зеленський відреагував на російські дрони в Польщі
10 вересня 2025, 10:55
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Ексфутболіст збірної України звинуватив керівництво київського "Динамо" у корупції
11 вересня 2025, 23:54Келлог обговорив з Умєровим у Києві гарантії безпеки для України
11 вересня 2025, 23:39Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
11 вересня 2025, 22:12Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі блоги »