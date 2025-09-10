В США совершено покушение на известного сторонника Трампа, выступавшего за завершение войны в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Американского ведущего подкастов Чарли Кирка вечером 10 сентября пытались убить во время его выступления у университета Валли в штате Юта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Известно, что мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

В видеозаписях, распространяющихся в соцсетях, видно, как в Кирка стреляют, когда он выступает, сидя под палаткой во дворе Университета Юты-Валли. Также есть кадры, где студенты на кампусе сбегают во время выстрелов.

Президент Дональд Трамп призвал людей молиться о Кирке.

Напомним, Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой. По мнению президента США, убийца девушки заслуживает смертной казни.