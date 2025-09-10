16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 22:33

У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні

10 вересня 2025, 22:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня намагались убити під час його виступу біля університету Валлі у штаті Юта

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Відомого, що чоловіка госпіталізували у критичному стані.

У відеозаписах, що поширюються в соцмережах, видно, як у Кірка стріляють, коли він виступає, сидячи під наметом у дворі Університету Юти-Валлі. Також є кадри, де студенти на кампусі тікають під час пострілів.

Президент Дональд Трамп закликав людей молитися за Кірка.

Нагадаємо, Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. На думку президента США, убивця дівчини заслуговує смертної кари.

10 вересня 2025
07 серпня 2025
