У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня намагались убити під час його виступу біля університету Валлі у штаті Юта

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Відомого, що чоловіка госпіталізували у критичному стані.

У відеозаписах, що поширюються в соцмережах, видно, як у Кірка стріляють, коли він виступає, сидячи під наметом у дворі Університету Юти-Валлі. Також є кадри, де студенти на кампусі тікають під час пострілів.

Президент Дональд Трамп закликав людей молитися за Кірка.

Нагадаємо, Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. На думку президента США, убивця дівчини заслуговує смертної кари.