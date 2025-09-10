У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні
Американського ведучого подкастів Чарлі Кірка увечері 10 вересня намагались убити під час його виступу біля університету Валлі у штаті Юта
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".
Відомого, що чоловіка госпіталізували у критичному стані.
У відеозаписах, що поширюються в соцмережах, видно, як у Кірка стріляють, коли він виступає, сидячи під наметом у дворі Університету Юти-Валлі. Також є кадри, де студенти на кампусі тікають під час пострілів.
Президент Дональд Трамп закликав людей молитися за Кірка.
Нагадаємо, Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької. На думку президента США, убивця дівчини заслуговує смертної кари.
