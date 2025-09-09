Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой

фото: Associated Press

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале Белого дома.

В нем Трамп подверг критике возглавляемые демократами города. По его мнению, 25 наиболее опасных городов США руководят мэры-демократы.

Трамп заявил, что в таких городах "выпускают на свободу диких, кровожадных преступников", чтобы они "охотились на невинных людей".

Президент США показал фотографии Ирины Заруцкой и подозреваемого в ее убийстве Декарлоса Брауна-младшего, а также снимок с момента нападения.

"Ее убил безумный монстр, свободно разгуливавший после 14 предыдущих арестов", – добавил он.

Напомним, 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине. Женщина получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.