Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой
Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, посвященное убитой в США 23-летней украинке Ирине Заруцкой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале Белого дома.
В нем Трамп подверг критике возглавляемые демократами города. По его мнению, 25 наиболее опасных городов США руководят мэры-демократы.
Трамп заявил, что в таких городах "выпускают на свободу диких, кровожадных преступников", чтобы они "охотились на невинных людей".
Президент США показал фотографии Ирины Заруцкой и подозреваемого в ее убийстве Декарлоса Брауна-младшего, а также снимок с момента нападения.
"Ее убил безумный монстр, свободно разгуливавший после 14 предыдущих арестов", – добавил он.
Напомним, 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине. Женщина получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.