Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трое жителей Олевской громады вышли на охоту возле села Рудня-Хочинская. Один из охотников произвел несколько выстрелов, спутав товарища с диким животным. 39-летний мужчина получил смертельные ранения и скончался до приезда медиков.

На месте работала следственно-оперативная группа, изъявшая зарегистрированные ружья и другие вещественные доказательства.

52-летнего стрелка задержали. Ему может грозить до 5 лет заключения за убийство по неосторожности.

Полиция напоминает, что на территории Житомирщины во время военного положения охота запрещена.

Напомним, 2 сентября семейная ссора Николаевской области закончилась трагедией. Человек сжег сельскохозяйственную технику, застрелил племянника, а потом себя.