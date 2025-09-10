У США можуть стратити вбивцю українки Ірини Заруцької

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві Ірини Заруцької

Як передає RegioNews, про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана "швидкому" (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні. Вона отримала численні ножові поранення і померла на місці.