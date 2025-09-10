Після обшуків у Німеччині колишній заступник голови Офісу президента Шурма переїхав в іншу країну

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За даними видання, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

Як відомо, Ростислав Шурма залишив країну як батько трьох неповнолітніх дітей. Його брат також отримав право на виїзд після народження третьої дитини. Обидва брати Шурми (Ростислав та Олег) нині проживають закордоном і не приїжджають в Україну.

Нагадаємо, у липні поточного року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук у Ростислава Шурми – колишнього заступника голови Офісу президента і куратора економічного блоку країни.