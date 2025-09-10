07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
07:33  10 вересня
У Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину
10 вересня 2025, 08:22

"Це акт агресії": Польща збила російські дрони над своєю територією

10 вересня 2025, 08:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час масованої атаки РФ на Україну кілька дронів залетіли у повітряний простір Польщі. Частину з них збили

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує RegioNews.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", – йдеться у заяві.

За наказом командувача Збройних сил Польщі негайно ввели оборонні процедури. Зазначається, що польські та союзні радари відстежували кілька об’єктів у небі, і ті, що могли становити загрозу, були знищені.

Частину дронів, які порушили повітряний простір країни, збили. Наразі триває пошук і локалізація місць падіння цих об'єктів.

Польща моніторить поточну ситуацію, а сили ППО залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. Також росіяни атакували безпілотниками та ракетами Львів.

