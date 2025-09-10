Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час масованої атаки РФ на Україну кілька дронів залетіли у повітряний простір Польщі. Частину з них збили

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує RegioNews .

"Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", – йдеться у заяві.

За наказом командувача Збройних сил Польщі негайно ввели оборонні процедури. Зазначається, що польські та союзні радари відстежували кілька об’єктів у небі, і ті, що могли становити загрозу, були знищені.

Частину дронів, які порушили повітряний простір країни, збили. Наразі триває пошук і локалізація місць падіння цих об'єктів.

Польща моніторить поточну ситуацію, а сили ППО залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. Також росіяни атакували безпілотниками та ракетами Львів.