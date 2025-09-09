19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 23:11

Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької

09 вересня 2025, 23:11
фото: Associated Press
Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення, присвячене вбитій у США 23-річній українці Ірині Заруцькій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі Білого дому.

У ньому Трамп розкритикував очолювані демократами міста. На його думку, 25 найнебезпечнішими містами США керують мери-демократи.

Трамп заявив, що в таких містах "випускають на волю диких, кровожерливих злочинців", щоб вони "полювали на невинних людей".

Президент США показав фотографії Ірини Заруцької та підозрюваного в її убивстві Декарлоса Брауна-молодшого, а також знімок із моментом нападу.

"Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів", – додав він.

Нагадаємо, 23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні. Жінка отримала численні ножові поранення і померла на місці.

Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
