Трамп відреагував на вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі Білого дому.

У ньому Трамп розкритикував очолювані демократами міста. На його думку, 25 найнебезпечнішими містами США керують мери-демократи.

Трамп заявив, що в таких містах "випускають на волю диких, кровожерливих злочинців", щоб вони "полювали на невинних людей".

Президент США показав фотографії Ірини Заруцької та підозрюваного в її убивстві Декарлоса Брауна-молодшого, а також знімок із моментом нападу.

"Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів", – додав він.

Нагадаємо, 23-річна українська біженка Ірина Заруцька стала жертвою нападу бездомного чоловіка на залізничній станції в Північній Кароліні. Жінка отримала численні ножові поранення і померла на місці.