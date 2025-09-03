19:42  02 вересня
03 вересня 2025, 00:55

"Я дізнався цікаві речі": Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні

03 вересня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп не приховує свого розчарування в російському диктаторі. На цей раз він заявив, що має цікаву інформацію

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Президент США заявив, що дуже уважно стежить за діями України та РФ. За його словами, минулого тижня він не спілкувався з диктатором Путіним. Проте, за словами Трампа, він "дізнався цікаві речі". Трамп пообіцяв, що всі про це дізнаються протягом наступних кількох днів.

"Ми подивимося, що вони робитимуть і побачимо, що трапиться. Я стежу дуже пильно. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч солдатів між двома країнами без жодної на те причини. Я хочу, щоб це закінчилося", - заявив Дональд Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним, але тепер він розчарований. Американський лідер незадоволений тим, що російський диктатор досі не погодився на зустріч з президентом України Зеленським.

