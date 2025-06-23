Российская ракета разрушила квартиру певца Тараса Тополи

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Сегодня ночью в результате российской баллистической атаки была разрушена квартира известного певца Тараса Тополи и его жены Елены

Об этом артист сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам Тараса, внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены.

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег", - написал Тарас.

К сожалению, не все жители района имели такую же участь. В доме напротив, куда произошло прямое попадание ракеты, есть жертвы. Тарас выразил соболезнования погибшим: "Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея…"

Тарас Тополя — украинский певец и лидер группы "Антитела", известный активной поддержкой украинской армии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Тарас Тополя вместе с другими участниками группы вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Он служил парамедиком в 130-м батальоне ТРО.

Параллельно с военной службой Тарас активно занимается волонтерской деятельностью. Он основал благотворительный фонд "Антитела", сосредоточенный на трех основных направлениях: поддержка ВСУ средствами защиты, разведки и медицины; помощь семьям погибших военных; ремонт военной техники.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Известно о 5 погибших в доме в Шевченковском районе.

Этой ночью россияне также атаковали Киевщину. В результате обстрела погибла женщина, ранены два спасателя.