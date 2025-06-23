Нардепка Марьяна Безуглая обвинила певца Тараса Тополя в "фейковой службе" в армии

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий депутата, опубликованного в Telegram.

Безуглая обвинила певца в "фейковой службе" и популизме и назвала разрушение его квартили в столице "кармой".

"Ишь, как бывает, Тополь. Мобилизировался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладкий турне. Фейковая служба — настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, ты "решал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или VIP с фейковой службой", - написала она.

Напомним, россияне разрушили квартиру певца Тараса Тополи в Киеве.