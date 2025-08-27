10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 20:05

Позов у відповідь: нардепка Мар'яна Безугла подає на Тараса Тополю в суд за шахрайство

27 серпня 2025, 20:05
Фото з відкритих джерел
Нещодавно музикант розповів, що він подав до суду на депутатку. Тепер вона відповіла тим самим

Про це повідомила народна депутатка в Telegram, передає Regionews.

Мар'яна Безугла написала, що вона подає до суду на Тараса Тополю за шахрайство. Також, за її словами, вона готує запит про те, де та як артист проходив службу. Вона зазначила, що хоче перевірити, чи не було там у нього багато "відряджень".

"Впевнена, що є. Концерти й тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП. Бачте, Тополя — це як Гайдай, обнаглілі пристосуванці, які вважають, що в них абсолютний дах. Посередній співак, який "порішав", - пише народна депутатка.

Нагадаємо, 23 червня під час нічного обстрілу Києва постраждала квартира українського співака і лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

На новину відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона назвала руйнування квартири співака "кармою" та звинуватила музиканта у "фейковій службі" в армії.

У відповідь співак оголосив про збір коштів на психіатра нардепці. Згодом Тарас Тополя заявив, що подав до суду на Безуглу за те, що Мар'яна вона звинуватила його у фейковій мобілізації. За словами артиста, вона буде нести за це відповідальність у суді.

27 серпня 2025
