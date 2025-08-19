13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 14:08

Путін погодився на потенційну зустріч із Володимиром Зеленським, - сенатор США Марко Рубіо

19 серпня 2025, 14:08
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official.
Читайте также
на русском языке

Сенатор США Марко Рубіо повідомив про можливу двосторонню зустріч президентів України та Росії, що сприймається як сигнал дипломатичної активності

Про це сенатор США Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Fox News, передає RegioNews.

Сенатор США Марко Рубіо повідомив, що президент Росії Володимир Путін дав згоду на потенційну двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Рубіо, сам факт готовності до переговорів є важливим сигналом у контексті міжнародної дипломатії.

Політик підкреслив, що згода на зустріч не означає автоматичне досягнення мирної угоди. Однак, за його оцінкою, початок прямого діалогу вже має значення для подальших переговорів.

За словами сенатора, такий крок може відкрити нові можливості для обговорення складних питань і сприяти зменшенню напруженості на міжнародній арені. Водночас Рубіо наголосив, що деталі можливих перемовин поки залишаються невідомими і залежать від позицій обох сторін.

Раніше повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі у США зазначив: питання членства України в Альянсі наразі не обговорюється. Водночас у НАТО розглядають можливі альтернативні варіанти гарантій безпеки для країни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Путін зустріч перемовини Рубіо дипломатія Україна війна
Поїздка Зеленського до Вашингтону: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства
19 серпня 2025, 13:43
Удар дронами по Ніжину: загинув 45-річний чоловік
19 серпня 2025, 12:38
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Поїздка Зеленського до Вашингтону: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства
19 серпня 2025, 13:43
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
19 серпня 2025, 13:36
Нова підтримка бізнесу: Дергачівська МВА підписала меморандум із Центром профтехосвіти
19 серпня 2025, 13:21
У Києві судитимуть жінку за самовільне зайняття ділянки землі та будівництво біля озера "Заплавне"
19 серпня 2025, 13:15
На Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior
19 серпня 2025, 13:01
У Києві елітний ЖК привласнив набережну Дніпра – тепер вона знову відкрита для всіх
19 серпня 2025, 12:55
Сарана відступила: у Запорізькій області зняли режим захисту від шкідників
19 серпня 2025, 12:46
Удар дронами по Ніжину: загинув 45-річний чоловік
19 серпня 2025, 12:38
Ексначальник управління Волинської ОВА переплатив 4,8 млн грн на закупівлях зерна
19 серпня 2025, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »