Сенатор США Марко Рубіо повідомив про можливу двосторонню зустріч президентів України та Росії, що сприймається як сигнал дипломатичної активності

Про це сенатор США Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Fox News, передає RegioNews.

Сенатор США Марко Рубіо повідомив, що президент Росії Володимир Путін дав згоду на потенційну двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Рубіо, сам факт готовності до переговорів є важливим сигналом у контексті міжнародної дипломатії.

Політик підкреслив, що згода на зустріч не означає автоматичне досягнення мирної угоди. Однак, за його оцінкою, початок прямого діалогу вже має значення для подальших переговорів.

За словами сенатора, такий крок може відкрити нові можливості для обговорення складних питань і сприяти зменшенню напруженості на міжнародній арені. Водночас Рубіо наголосив, що деталі можливих перемовин поки залишаються невідомими і залежать від позицій обох сторін.

